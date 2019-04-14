Иерусалим, 15 апреля, 2019, 02:05 — ИА Регнум. Визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Москву имел своей целью выражение благодарности президенту России Владимиру Путину и российским военным. Почему причина, побудившая израильского премьера прибыть в Москву, может быть приведена как пример неординарного и весьма позитивного отношения между странами и политиками, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Авигдор Эскин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху

Российские ВКС сумели обнаружить останки и личные вещи солдата Армии обороны Израиля Зехарии Баумеля, погибшего 37 лет назад в бою с сирийцами. Для Нетаньяху судьба пропавших без вести израильтян — это один из ключевых вопросов, имеющих отношение к самой метафизике существования государства Израиль. И в этом смысле событие передачи останков и личных вещей погибшего — это выдающееся дело российских солдат, которое, несомненно, будет вознаграждено долгой и благодарной памятью со стороны Израиля.

Как раз в понимании основополагающих и священных аспектов истории Израиль проявляет глубокое понимание, чему примером может служить запланированное на май открытие в Иерусалиме памятника жертвам блокады Ленинграда. Надполитическое и надмедийное, таким образом, становится связующим звеном, поднимающим отношения между странами на должную высоту и разрушающим видение политики исключительно как грязного болота, заполненного закулисными дрязгами.

Читайте статью Путин, Трамп и Нетаньяху: больше, чем политики и другие публикации Авигдора Эскина о политике Израиля.