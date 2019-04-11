Мюнхен, Германия, 11 апреля, 2019, 13:30 — ИА Регнум. В социальных сетях превратили в мем первую в мире фотографию черной дыры. Пользователи сравнивают изображение с более знакомыми явлениями: оком Саурона, глазом голубя и даже пончиком.

Скриншот страницы Twitter Белорусский аутишник В соцсетях подшучивают над первой фотографией чёрной дыры

Первую фотографию черной дыры сделали ученые Европейской южной обсерватории с помощью глобальной сети телескопов Event Horizon Telescope. Они представили изображение видимой границы дыры — горизонта событий. Фотография привлекла внимание многих юзеров — в первую очередь своей нечеткостью и схожестью с другими предметами.

Скриншот страницы Twitter Белорусский аутишник В соцсетях подшучивают над первой фотографией чёрной дыры

Скриншот страницы Twitter pedor В соцсетях подшучивают над первой фотографией чёрной дыры

Скриншот страницы Twitter Neurobalalaika В соцсетях подшучивают над первой фотографией чёрной дыры

Скриншот страницы Twitter Mr. Drinks В соцсетях подшучивают над первой фотографией чёрной дыры

Скриншот страницы Twitter Я дико извиняюсь В соцсетях подшучивают над первой фотографией чёрной дыры

Скриншот страницы Twitter Никотинка с Бровями В соцсетях подшучивают над первой фотографией чёрной дыры

Черная дыра, запечатленная на фото, расположена в галактике М87 в созвездии Девы. Расстояние от Земли до этой галактики составляет около 55 млн световых лет. На обработку данных, собранных радиотелескопами на разных континентах, у ученых ушло около двух лет.