В соцсетях «издеваются» над фотографией чёрной дыры
Мюнхен, Германия, 11 апреля, 2019, 13:30 — ИА Регнум. В социальных сетях превратили в мем первую в мире фотографию черной дыры. Пользователи сравнивают изображение с более знакомыми явлениями: оком Саурона, глазом голубя и даже пончиком.
Первую фотографию черной дыры сделали ученые Европейской южной обсерватории с помощью глобальной сети телескопов Event Horizon Telescope. Они представили изображение видимой границы дыры — горизонта событий. Фотография привлекла внимание многих юзеров — в первую очередь своей нечеткостью и схожестью с другими предметами.
Черная дыра, запечатленная на фото, расположена в галактике М87 в созвездии Девы. Расстояние от Земли до этой галактики составляет около 55 млн световых лет. На обработку данных, собранных радиотелескопами на разных континентах, у ученых ушло около двух лет.