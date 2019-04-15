Варшава, 15 апреля, 2019, 03:10 — ИА Регнум. Заявления, сделанные по итогам заседания министром иностранных дел стран НАТО в Вашингтоне, были восторженно встречены провластными польскими СМИ, но реальность вскоре может внести свои коррективы. О том, почему варшавское видение функций НАТО вступает в противоречие с представлениями Вашингтона, пишет в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM

Польша хотела бы перетянуть натовское одеяло на себя, выставив в качестве основной угрозы Россию, именно поэтому оглашение на вашингтонском заседании мер по усилению присутствия НАТО в Чёрном море вызвало такой восторг в польских СМИ. Но это заявление несколько затмило мнение официальных представителей США, которые прямым текстом заявляют, что главной угрозой для альянса является Китай, а не Россия.

Об этом, например, на том же мероприятии заявил вице-президент США Майк Пенс, который прямо противопоставил старую схему, унаследованную от противостояния с СССР, новым вызовам, происходящим из экспансии Китая. Но такой логический поворот в стратегии НАТО совершенно не по вкусу Варшаве, ведь в результате она может оказаться в глубоком тылу и утратить задор в борьбе за внешнеполитическое влияние. Вопрос постоянной американской базы на польской территории уже отложен в долгий ящик, а в случае переключения внимания на Китай значимость польского направления может в значительной мере утратить свои высокие позиции.

Читайте статью Готовы ли поляки умирать за НАТО в войне с Китаем? и другие публикации Станислава Стремидловского о внешней политике Польши.