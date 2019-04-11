Вашингтон, 11 апреля, 2019, 12:50 — ИА Регнум. Для обучения голосового помощника Алексы распознаванию речи компания Amazon до сих пор использует труд тысяч сотрудников по всему миру, а также записи частных разговоров пользователей, следует из журналистского расследования, опубликованного Bloomberg 11 апреля.

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Никакие доступные пользователю документы не дают информации о том, что приватные аудиозаписи могут быть прослушаны людьми, а не только программой. Есть лишь общее упоминание, что данные могут использоваться для улучшения алгоритма.

В то же время отдел по машинному обучению «вручную», где специалисты прослушивают, расшифровывают и тегируют до 1000 аудиозаписей за 9-часовую смену, насчитывает несколько тысяч человек по всему миру. Сотрудники этого отдела свободно обмениваются между собой понравившимися или, наоборот, расстроившими их записями, но им строжайше запрещено передавать их кому-либо за пределами компании. Даже если есть основания полагать, что на аудиозаписи происходит нечто незаконное.

И хотя представители компании заявляют, что у сотрудников этого отдела нет никаких данных, позволявших бы идентифицировать, кому принадлежат записи, авторам расследования удалось ознакомиться со скриншотами, согласно которым вместе с записью сотрудник получает номер аккаунта абонента и номер его устройства, что может быть достаточно для определения личности пользователя.

Проблема конфиденциальности персональных данных является одной из острейших для США — страны, являющейся домом для нескольких интернет-гигантов, таких как Apple, Google, Facebook и Amazon. Суды и слушания в Конгрессе по поводу этой проблемы практически не прекращаются. В марте 2017 года бывший на тот момент директором ФБР Джеймс Коми сказал: «В Америке нет такого явления, как абсолютная конфиденциальность».