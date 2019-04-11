Новосибирск, 11 апреля, 2019, 12:44 — ИА Регнум. В Казани в рамках работы Российского венчурного форума прошло первое заседание подгруппы профильной рабочей группы Государственного совета Российской Федерации, которое провёл губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Участников поприветствовал глава Татарии Рустам Минниханов. Как рассказали ИА REGNUM в правительстве региона, в ходе заседания участники обсудили вопросы развития высшего образования и науки.

Правительство Новосибирской области Губернатор Новосибирской области Андрей Травников

Андрей Травников подчеркнул, что одной из основных задач региональных органов власти в связи с реализацией национального проекта «Наука» является создание комфортных условий жизни и работы для учёных и инновационных компаний.

«В Новосибирской области в рамках проекта «Академгородок 2.0» реализуется комплекс мер по созданию комфортной среды, по обновлению оборудования, расширению научных исследований. Запланирована реализация 31 проекта по развитию научной и инновационной инфраструктуры и 67 проектов по развитию социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры», — сказал глава Новосибирской области.

Он также отметил, что к задачам регионального уровня относятся поддержка инновационной деятельности предприятий, содействие развитию материально-технической базы научных организаций, поощрение учёных. По словам Травникова, в Новосибирской области субъектам инновационной деятельности предоставляется субсидия на подготовку, осуществление трансфера и коммерциализацию технологий, включая выпуск опытной партии продукции, её сертификацию, модернизацию производства и прочие мероприятия. Не менее 20% субсидии направляется на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы. Глава сибирсокго региона уверен, что на тех территориях, где будут решены такие задачи, будет приток высокообразованных и квалифицированных кадров, рост показателей инновационной деятельности организаций.

Отметим, что губернатор Новосибирской облалсти Андрей Травников возглавляет рабочую группу Госсовета РФ по направлению «Образование и наука». В неё входят представители 19 субъектов страны, Госдумы РФ, федеральных органов исполнительной власти, госучреждений — научных организаций и крупных вузов, госкорпораций, фондов, институтов развития, общественных и экспертных организаций. Первое заседание рабочей группы прошло 19 февраля в Российской академии наук. На втором заседании рабочей группы, которое состоялось 26 марта, были утверждены составы рабочих подгрупп.