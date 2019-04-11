Санкт-Петербург, 11 апреля, 2019, 12:44 — ИА Регнум. Запуск трех станций Фрунзенского радиуса (пятая линия) Петербургского метрополитена должен состояться к 1 сентября 2019 года. Этот срок подтвердил 11 апреля врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов во время осмотра строящейся станции «Проспект Славы».

Дарья Драй ИА REGNUM Метро Петербурга

Напомним, срок сдачи станций «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» на «фиолетовой» ветке официально назначен на последний день лета 2019 года. По данным властей Петербурга, готовность новых станций в настоящее время составляет более 90%.

«Первого сентября нам нужно, чтобы наши горожане, особенно дети, могли пользоваться станциями Фрунзенского радиуса метро. Это один миллион человек в сутки», — сказал Беглов, слова которого приводит ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, сдать Фрунзенский радиус планировалось еще в декабре 2018 года. Затем сроки сдвинули на май 2019 года, позднее — на июль. Наконец, было объявлено, что Фрунзенский радиус достроят к сентябрю 2019 года. Однако в «Метрострое» подчеркивали, что речь идет о технической готовности новых станций к этому сроку. Для пассажиров три новых станции могут открыться и после 1 сентября 2019 года.

Как сообщает пресс-служба Смольного, Александр Беглов сегодня заявил, что до 2032 года в Петербурге нужно построить 29 новых станций метро. Для этого в год необходимо выделять по 30 млрд рублей. «На 2020−2021 годы эти деньги уже заложены», — сказал врио губернатора.

Добавим, что общая стоимость работ по государственному контракту на строительство объектов Фрунзенского радиуса составляет 33,99 млрд руб. В ближайшее время планируется активизировать работы на строительстве Красносельско-Калининской и Лахтинско-Правобережной линий Петербургского метрополитена.