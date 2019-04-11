Сеул, 11 апреля, 2019, 12:42 — ИА Регнум. В Южной Корее состоится третий марафон Lotte Style Run, организованный компанией Lotte Group. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

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По их словам, в марафоне, который пройдет 26 мая в парке Ханган, примет участие около 5 тыс. человек. Известно, что костюмированный забег пройдет на две дистанции: на 5 км и на 10 км.

Style Run представляет собой костюмированный марафон, во время которого участники могут надеть любой костюм. Известно, что в прошлом году, в марафоне приняли участие «человек-паук», «железный человек», «миньоны» и другие известные герои мультипликации и фильмов.

Известно, что в 2017 году в мероприятии приняло участие 3 тыс. человек, в 2018 году — 4 тыс. человек.

Стоимость участия в марафоне — 30 тыс. вон (~$26,32).