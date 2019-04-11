Санкт-Петербург, 11 апреля, 2019, 12:23 — ИА Регнум. Предложенные министром финансов меры в отношении самозанятых могут не привести к позитивному эффекту, потому что этих граждан волнует прежде всего не надзор со стороны государства, а отсутствие гарантий того, что предложенные условия не будут пересмотрены, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 11 апреля, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Елена Кудрявцева, комментируя инициативы Антона Силуанова.

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Как сообщалось ранее, министр финансов предложил предоставить самозанятым гражданам пятилетние надзорные каникулы. Надзор нужен, но необходим и переходный этап без такого надзора, полагает министр. Переходный период, по его мнению, будет стимулировать регистрацию граждан в качестве самозанятых.

«Есть сомнения в том, что предложенные Силуановым меры приведут к позитивному эффекту. Самозанятым гражданам хотелось бы получить долгосрочные гарантии, что предложенные государством условия не будут меняться. Чтобы таким образом понимать, как все это будет работать. И хотя сейчас обсуждается мораторий на налоговые изменения, пока таких гарантий нет.

Государство предлагает по сути одностороннее движение. Чтобы зарегистрироваться в качестве самозанятого, нужно всего лишь сделать пару кликов. Но если понадобится избавиться от этого статуса, понадобится, похоже, собрать миллион справок.

У людей два вопроса: где гарантии, что предложенный сейчас уровень налогообложения не будет пересмотрен, и где гарантии, что выйти будет так же легко, как войти. Все эти сомнения рождают скепсис», — отметила Елена Кудрявцева.