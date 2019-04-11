Пекин, 11 апреля, 2019, 11:34 — ИА Регнум. Китайский автопроизводитель Chery представит новую электрическую версию компактного кроссовера Tiggo 5x на автомобильном салоне в Шанхае, сообщается на сайте Autoua.net.

Autonews Tiggo e

Основой для нового авто стала платформа T1X, взятая у базовой бензиновой модели. Таким образом, габариты Tiggo e идентичны с Tiggo 5x. Длина кроссовера составляет 4358 мм, ширина — 1830 мм, а высота электрокара — 1670 мм. Также у моделей будут одинаковые размеры колесной базы — 2630 мм.

Внешний облик новинки можно будет отличить от бензиновой версии по фальшрадиаторной решетке и шильдику Neo. Интерьер салона у кроссоверов одинаковые. Единственное новшество — селектор-шайба вместо рычага переключения передач на центральном тоннеле.

Пока информации о силовой установки нет. Однако известно, что запас хода без подзарядки по циклу NEDC равен 401 км.

Новинка будет представлена на автосалоне в Шанхае 16 апреля 2019 года.

Напомним, что на китайском рынке обновленный бензиновый Tiggo 5x доступен с 1.5-литровым мотором максимальной мощностью 116 л. с. и максимальным крутящим моментом — 141 Нм. Двигатель кроссовера работает в паре с пятипозиционной «механикой» или вариатором.

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