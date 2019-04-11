Санкт-Петербург, 11 апреля, 2019, 11:28 — ИА Регнум. Средства бюджета Санкт-Петербурга, уходившие на содержание полигона опасных отходов «Красный Бор» в Ленинградской области, город сможет использовать на другие цели. Это станет возможным после того, как содержание и рекультивацию полигона возьмет на себя федеральная власть.

Росприроднадзор Полигон «Красный Бор»

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на своей странице «ВКонтакте» 11 апреля сообщил пользователям, что в среду, 10 апреля, президент России Владимир Путин на встрече с ним подтвердил, что рекультивация полигона «Красный Бор» будет проводиться за счет средств федерального бюджета.

«Те средства, которые городской бюджет раньше ежегодно тратил на частичное содержание полигона, мы сможем направить на развитие Петербурга», — написал Беглов.

Он поблагодарил за поддержку в этом вопросе президента, а также министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина и гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева. Именно «Росатом», обладающий соответствующими технологиями и специалистами, будет отвечать за рекультивацию полигона.

Как отмечают в Смольном, территория, на которой расположен полигон, принадлежит Российской Федерации, но небольшой участок полигона находится в собственности Петербурга. При этом город ежегодно тратит на обслуживание своего участка полигона порядка 150 млн рублей.

«Всего на полигоне 65 карт, из них 5 открытых — с таким сложным объёмом работы может справиться только федеральное ведомство», — рассказал президенту Александр Беглов.

«Это большой объект, известный экологическими проблемами, поэтому здесь, конечно, Петербург не в состоянии решить этот вопрос. Будем помогать», — заявил Владимир Путин.

Рекультивация полигона «Красный Бор» позволит устранить серьезную экологическую угрозу для Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также для всего региона Балтийского моря.

Читайте ранее в этом сюжете: Паводок на полигоне «Красный Бор» не угрожает Петербургу и Ленобласти

Полигон «Красный Бор» — территория в Тосненском районе Ленинградской области, на которой расположены котлованы с отходами четырех классов опасности. В котлованах находятся отходы производства фенола, ацетона, каучука, пластмасс, лакокрасочной продукции, бытовой химии, химико-фармацевтической промышленности. «Красный Бор» принимал опасные отходы от предприятий, расположенных не только на Северо-Западе России, но и в других регионах страны, а во времена СССР — также из Прибалтики. Полигон не принимает новые отходы с января 2014 года и остается хранилищем для 2 млн тонн токсичных отходов.