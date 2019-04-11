Москва, 11 апреля, 2019, 11:11 — ИА Регнум. Большинство жителей России (68%) предпочитают экономить деньги, при этом сокращая повседневные расходы (в 2018 году — 63%). Быстро тратят зарплату или пенсию 20%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

Вклад в банке считают лучшим средством обращения со сбережениями 48% граждан. Забрать деньги из банков намерены 29% респондентов.

Почти четверть опрошенных (23%) оценивают нынешнее время как благоприятное для крупных покупок. 55% придерживаются противоположного мнения.

При этом 69% опрошенных рассматривают возможность получения крупных кредитов. 15% респондентов опасаются это делать.

Опрос проведен 26 марта 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, больше половины жителей России (51%) считают нынешнее время для покупок и кредитов неблагоприятным.

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