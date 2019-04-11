Москва, 11 апреля, 2019, 11:02 — ИА Регнум. Вылет 11 рейсов из московского аэропорта «Шереметьево» отменен из-за неблагоприятного прогноза погоды. Об этом сообщает 11 апреля пресс-служба авиакомпании.

Desktopwallpapers.org.ua След самолета в небе

Отменены рейсы в Будапешт, Варшаву и Берлин, а также в Набережные Челны, Астрахань, Ростов, Сочи, Казань, Мурманск, Уфу и Ижевск.

Девять рейсов перенесены на более позднее время. Это рейсы в Мадрид, Мюнхен, Милан, Прагу, Дюссельдорф, Екатеринбург, Симферополь, Минеральные Воды и Сочи.

Прибытие рейсов из Тюмени, Ульяновска, Ханты-Мансийска, Перми, Набережных Челнов, Саранска, Нижневартовска и Нижнего Новгорода ожидается с опозданием. Воздушная гавань «Шереметьево» работает в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля в аэропорту «Шереметьево» было задержано 13 авиарейсов. Кроме того, при приземлении в самолёт, прибывший из Нью-Йорка, ударила молния. Пострадавших не было.