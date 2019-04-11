Москва, 11 апреля, 2019, 10:49 — ИА Регнум. Ситуация в Судане накалялась на протяжении нескольких лет. В реализации нынешнего сценария, скорее всего, значимую роль играют внешние силы, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель «Института региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко.

Kalou Kaka Повстанцы. Судан

По его мнению, санкции, пропагандистское и политтехнологическое давление вкупе с нерешенными социально-экономическими проблемам привели к жесточайшему кризису и крови.

«Дальнейшее развитие ситуации в Судане будет зависеть, прежде всего, от того, какую политическую и геополитическую ориентацию возьмет армия.

В сложившейся ситуации главным социальным регулятором, к сожалению, является физическая сила», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, военные Судана объявили о создании в стране переходного совета. Новый орган руководства страны возглавит первый вице-президент страны Авад ибн Ауф.

Читайте также: Армия Судана объявила о создании переходного совета