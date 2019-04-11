Москва, 11 апреля, 2019, 10:46 — ИА Регнум. Предложенное ГИБДД шестикратное увеличение штрафов за превышение скорости на 20−40 км/ч вызывает иронию у профессора, доктора экономических наук и публициста Никиты Кричевского. Комментируя на своей странице в Facebook предложение, которое озвучил в Госдуме РФ начальник Госавтоинспекции МВД России Олег Понарьин, он отметил:

Цитата из мф «Золотая антилопа». реж Лев Атаманов. 1954. СССР Еще золота

«ГИБДД предлагает в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости на 20−40 км/ч, а также лишать возможности оплатить штраф с 50%-й скидкой тех, кто регулярно (?) нарушает скоростной режим. Очередные минус 100 500 очков в государственную карму: мало того что сама ГИБДД устанавливает ограничения скорости до 40 и даже 20 км/ч на ровной дороге, так ещё отдала регистрацию превышения скорости на откуп (ой, простите, в концессию) частникам. Молодцы».

Напомним, законопроект, позволяющий заниматься установкой камер видеофиксации частным инвесторам, Госдума и Совет Федерации разработали совместно ещё в 2014 году. После его принятия видеофиксация нарушений ПДД стала возможной и законной. Правомерность действий подтверждается поправками в закон «О концессионных соглашениях». Но в феврале 2019 года вице-премьер России Максим Акимов заявил, что камеры видеофиксации, установленные на автодорогах в рамках государственно-частного партнерства, стали средством коммерциализации, а не предотвращения нарушений правил дорожного движения и что правительство намерено инициировать пересмотр схемы концессий.

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Как уж сообщало ИА REGNUM, предложение о шестикратном увеличении штрафов за превышение скорости на 20−40 км/ч (с 500 до 3000 рублей) озвучил в Госдуме заместитель начальника Госавтоинспекции МВД России Олег Понарьин. По его мнению, такая мера позволит остановить рост числа дорожно-транспортных происшествий. Ранее о безусловной поддержке данной инициативы высказывался глава ГИБДД Михаил Черников.