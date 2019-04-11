Маунтин-Вью, США, 11 апреля, 2019, 11:14 — ИА Регнум. Специалисты Google превратили закрытую ранее площадку Google+ в корпоративный облачный сервис Current. Об это сообщает портал Techcrunch.

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Current ориентирован на бизнес-пользователей (подписанных на пакет услуг G Suite) и входит в плату за использование пакета. Сервис позволяет объединять идеи сотрудников и общаться между собой. Также он способен самостоятельно ранжировать контент по релевантности для конкретных пользователей. При этом все данные пользователей из Google+ будут автоматически перенесены в Current.

Прежде имя «Current» носил предшественник сервиса «Google News». Теперь площадка поможет реанимировать почивший Google+, в котором специалисты компании разочаровались: он практически не использовался. Команде пришлось перераспределить рабочие ресурсы, чтобы посвятить время трансформации проекта. Google сейчас ориентируется на бизнес-среду и, как заявлено, активно прорабатывает инструменты для работников и предпринимателей.

Известие о закрытии Google+ появилось 2 апреля. Сеть проработала 8 лет с 2011 года, но так и не стала популярной среди интернет-пользователей.