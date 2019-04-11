Киев, 11 апреля, 2019, 09:51 — ИА Регнум. С рекламных плакатов действующего президента Украины Петра Порошенко исчезло изображение президента России Владимира Путина. Об этом заявил журналист Иван Яковина 11 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

«Самые преданные сторонники Порошенко последние два дня очень жестко отстаивали мысль, что борды с Путиным — это своевременная, умная и полезная идея… А тут — бац! Концепция поменялась. И мне снова интересно выслушать их версию», — иронизирует журналист.

Напомним, после появления на плакатах Порошенко изображения Владимира Путина украинские букмекеры зафиксировали существенный рост ставок на победу во втором туре президентских выборов кандидата Владимира Зеленского.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее штаб Зеленского обвинил команду Порошенко в публикации ролика, на котором Зеленского сбивает самосвал.

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