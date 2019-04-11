Хартум, 11 апреля, 2019, 09:27 — ИА Регнум. Президент Судана Омар аль-Башир, который находился у власти почти 30 лет, намерен уйти в отставку. Об этом сообщает Al Arabiya.

Kremlin.ru Президент Республики Судан Омар Башир

Ранее стало известно, что армия Судана на экстренном заседании сняла со всех постов президента страны Омара аль-Башира и отправила в отставку правительство. Руководить страной во время переходного периода, который может продлиться до одного года, будет военный совет. О его создании армия намерена объявить уже в ближайшее время.

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Сообщается, что уже задержаны руководитель президентской гвардии Абдель Рахим Мухаммед Хусейн, глава правящей партии «Национальный конгресс» Ахмед Харун и бывший вице-президент Судана Али Осман Таха. Военные также заняли все ключевые дороги и мосты столицы страны.

Как сообщало ИА REGNUM, волнения и массовые протесты в Судане начались в декабре 2018 года из-за повышения цен на топливо, хлеб и муку, а также острого дефицита продуктов питания. Изначально митингующие добивались снижения цен на хлеб, однако впоследствии стали выдвигать и политические лозунги с требованием отставки президента страны Омара аль-Башира.

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Власти Судана не смогли разогнать лагерь протестующих в Хартуме

Напомним, в феврале 2019 года глава государства распустил правительство Судана Также власти страны приняли решение о введении режима чрезвычайного положения сроком на один год с целью стабилизации обстановки в стране и принятия радикальных экономических мер, которые позволят вывести Судан из кризиса.