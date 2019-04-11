Владивосток, 11 апреля, 2019, 08:58 — ИА Регнум. Находясь после вынесения приговора суда в изоляторе «Матросская тишина», бывший глава Владивостока Игорь Пушкарёв на личной странице в социальной сети Instagram выразил своё отношение и к суду, и к самому приговору, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Old.vlc.ru Игорь Пушкарёв

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В сдержанной форме бывший градоначальник, приговорённый Тверским судом Москвы к 15 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима высказался относительно правомерности вынесенного приговора, еще раз подчеркнув, что не считает себя виновным ни по одному пункту обвинения.

Ещё когда изменили территориальную подсудность и передали дело в Тверской суд, мне стало ясно — это сделано для того, чтобы меня «случайно» не оправдали. Ведь судья по нашему делу, несмотря на молодость, широко известен в узких кругах подсудимыми, среди которых Навальный, Пономарёв, Браудер и другие, и вынесенными судебными решениями, — пишет Пушкарёв.

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Бывший глава Владивостока на своей странице после столь тяжелого морального потрясения проявляет образец редкого самообладания, позволяя себе шутить над самим собой, задаваясь риторическим вопросом, как можно белое назвать чёрным, а прибыль убытком, и перевернуть всё с ног на голову?

«Я такого приговора не ожидал. Потому что взятки нет. Злоупотребления нет. Ущерба нет. И я не устану это утверждать, потому что это правда, и она доказана. В приговоре судьи сплошные противоречия: то я управляю компанией Востокцемент, и все в ней мне подчиняются, то я не имею к ней отношения и получаю от неё взятки. То судья зачитывает, что Востокцемент получил убыток от деятельности МУПов, то говорит, что при этом получил сверхприбыль», — рассуждает Игорь Пушкарёв.

Так же он приоткрывает тайну переноса даты оглашения приговора, полагая, что связано это было с изменением решения суда в самый последний момент, для чего и понадобилось время на переписывание многостраничного документа.

«У меня сложилось впечатление, что изначально приговор был другим, но когда об этом узнали «товарищи волки», то судье пришлось срочно его переписывать, чтобы он не отличался от обвинительного заключения. И именно этим объясняются загадочные переносы дат оглашения приговора и наличие массы противоречий между мотивировкой и сделанными выводами. Многие думают, что с ними такие метаморфозы никогда не произойдут. «По ком звонит колокол?». Ответ известен…» — пишет он.

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Как сообщало ИА REGNUM, Тверской суд Москвы огласил приговор обвиняемым по уголовному делу экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарёва. Суммарно суд приговорил фигурантов к 25 годам колонии строго режима, штрафам в размере 1,5 млрд рублей и взысканию в пользу МУП «Дороги Владивостока» 143 млн рублей. Такое решение суда было отрицательно воспринято общественностью Владивостока, считающей выдвинутые обвинения, надуманными.

«Как быстро раскручивается колесо истории, как уплотняется время. Как утрамбовывается событиями. Я думаю, что вот за те годы, присужденные мэру Владивостока отбыть в колонии строгого режима, произойдут фантастические и непредсказуемые изменения. И чем черт не шутит, какой-нибудь новый состав Верховного суда не найдёт состава преступления в действиях братьев Пушкарёвых и Андрея Лушникова, а в отношении людей, инициировавших и фальсифицировавших дело, будет проведено расследование. Господь справедлив, просто его суд не всегда быстр», — считает профессор ВГУЭС Андрей Калачинский.

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Как человек, в определённой степени знакомый с материалами дела, могу заявить, что ничего подтверждающего вину Пушкарёва в нём нет. Он, конечно, не безгрешен. Но того, за что его приговорили к 15 годам лишения свободы с полумиллиардным штрафом, он не совершал, — считает адвокат Алексей Клёцкин.