Москва, 11 апреля, 2019, 08:03 — ИА Регнум. Строительство первых жилых домов по программе реновации в Новой Москве начнётся летом 2019 года. За год планируется возвести 100 тыс. кв. метров жилья, сообщили в Стройкомплексе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

По словам главы Департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина, строительство начнётся в поселении Мосрентген, Воскресенское и Ватутинки. Всего утверждено восемь стартовых площадок реновации.

Реализация программы реновации в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) намечена до 2025 года. Планируется построить около 500 тыс. кв. метров жилья.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее строительство первых домов для москвичей по программе реновации в Троицком и Новомосковском административных округах столицы ((ТиНАО) планировалось начать весной 2019 года.

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