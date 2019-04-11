Хабаровск, 11 апреля, 2019, 06:34 — ИА Регнум. На Восточном экономическом форуме, который пройдет в сентябре 2019 года во Владивостоке, будет дана оценка пятилетнему развитию Дальнего Востока. Об этом в ходе Арктического форума в Санкт-Петербурге сообщил полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев. Он также пообещал, что к проведению ВЭФ — 2019 будет детально проанализирован каждый национальный проект, применяемый на Дальнем Востоке, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Dfo.gov.ru Юрий Трутнев

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«В этом году Восточный экономический форум будет юбилейным, пятым. Это накладывает на нас большую ответственность. Мы должны подвести итоги: что произошло с самого первого форума на Дальнем Востоке. Некоторый опыт, как мне кажется, накоплен, есть результаты, которые можно анализировать. Некоторая часть моделей, которые созданы для ДФО, может быть использована для Арктического региона», — сказал Юрий Трутнев.

Полпред подчеркнул, что к ВЭФ — 2019 будет детально изучен каждый национальный проект.

«Мы должны понимать, как на Дальнем Востоке улучшится система образования, какие цели поставлены в дорожном строительстве, жилье, здравоохранении. Каждое направление мы сейчас обсуждаем с ответственным за него профильным министерством. Это большой пласт работы, его ведёт Минвостокразвития. Мы должны доложить людям, как изменится их жизнь. Вопросы по каждому направлению — здравоохранению, образованию, спорту, культуре — стоят достаточно остро. Будем работать вместе», — подчеркнул полпред.

Напомним, к сентябрю, к проведению ВЭФ — 2019, должна быть сформирована Национальная программа по развитию Дальнего Востока. По замыслу документ должен объединить мероприятия нацпроектов и госпрограмм, долгосрочные отраслевые планы профильных ведомств, инфраструктурных компаний, стратегии развития дальневосточных регионов.

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Как сообщало ИА REGNUM, на протяжении тех пяти лет, что федеральные структуры, расквартированные в Москве, усиленно «развивают» Дальний Восток, их действия вызывают преимущественно критику. На фоне роста промышленного производства, которому, по мнению экспертов, тоже не помешала бы честная ревизия, федеральный округ демонстрирует бешеный отток населения в центральные, южные и западные регионы России, а также, одна из последних тенденций, в страны АТР. Все показатели ДФО значительно хуже среднероссийских — смертность выше, жилищные программы реализуются крайне медленно и плохо, новое жильё, построенное как попало, часто оказывается ещё более аварийным, чем старое. ДФО лидирует в России по числу абортов и количеству сирот в детских домах.