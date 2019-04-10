Москва, 10 апреля, 2019, 23:36 — ИА Регнум. Всемирно известный путешественник Федор Конюхов, который в одиночку на весельной лодке пересекает Тихий океан, вновь попал в сильный шторм. Об этом сообщается в блоге путешественника. Информацию публикует его сын Оскар.

Иван Айвазовский. Корабль в шторме

По словам Конюхова, на его лодке «АКРОС» после переворачивания в предыдущие шторма сломался ветроуказатель, и теперь путешественник вынужден идти «вслепую».

"Иду на ощупь, ветроуказателя нет, очень сложно контролировать лодку, ветер гуляет, боюсь допустить ошибку и поставить лодку бортом к волне, тогда переворот неизбежен <…> Ничего нельзя сделать, только терпеть и выживать», — сообщает Конюхов.

Также путешественник отметил, что уже много часов ничего не ел, так как не рискует вскипятить воду — лодку слишком сильно качает на волнах.

«Газовую печь не включаю, ничего горячего не ел уже много часов, лодку сильно бросает и боюсь обвариться кипятком. Лучше быть голодным, чем получить ожоги горячей водой», — сообщает путешественник.

Также Конюхов отметил, что в этой экспедиции и в тех широтах, в которых сейчас находится, он, кажется, нашёл предел своих человеческих возможностей.

Оборудование на борту лодки работает по-минимуму — только карта, электронный компас и связь. Солнечным батареям, которые вмонтированы в корпус лодки, и часть которых сорвало во время шторма, не хватает солнечного света, так как в том районе, где находится Конюхов, очень плотная облачность.

До берега Южной Америки Конюхову осталось 890 миль. Конюхов должен достичь мыса Горн и обогнуть его, чего на весельной лодке еще никто никогда не делал.