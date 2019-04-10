Нью-Йорк, США, 10 апреля, 2019, 23:32 — ИА Регнум. Фондовый рынок США завершил торги в плюсе — два из трёх основных индексов показали рост, 10 апреля передаёт агентство Reuters.

bfishadow Индекс NASDAQ

К концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 6,58 пункта (0,03%), до 26 157,16 пункта, индекс S&P 500 вырос на 10,04 пункта (0,35%), до 2888,24 пункта, индекс Nasdaq вырос на 54,97 пункта (0,69%), до 7964,24 пункта.

Оптимизм рынка связан с позитивными отчётами по уровню инфляции и общему состоянию экономики США.

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