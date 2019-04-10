Ереван, 10 апреля, 2019, 21:49 — ИА Регнум. Ограничение трансляции отдельных программ или ограничение вещания канала «Россия» на территории Армении в данный момент «нежелательно». Об этом на заседании постоянной парламентской Комиссии по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, молодежи и спорта заявил председатель Национальной комиссии по телевидению и радио Армении Тигран Акопян.

По словам депутата от правящего блока «Мой шаг» Нарине Тухикян, отдельные российские телекомпании, в частности, канал «Россия», выпускают в эфир крайне агрессивные передачи с явной антиармянской направленностью, призывающие к ненависти к армянам. Она, в частности, поинтересовалась, можно ли ограничить или полностью запретить трансляцию отдельных программ на этом канале на территории Армении.

«Я с вами согласен. Это создает определенную угрозу для информационной безопасности Армении», — приводит ответ Акопяна news.am.

По его словам, многие страны, такие как Украина и Грузия, уже реализовали эту идею, однако «им за это пришлось заплатить очень высокую цену».

«Вопрос в том, готовы ли мы пойти на это и заплатить ту же цену, что и эти страны. Ведь они лишились части своих территорий. Мы должны уметь балансировать, поскольку в данный момент у нас достаточно других немаловажных проблем. Возможно, придет то время, когда мы окажемся в более благоприятном положении и сможем реализовать эту идею, но сейчас ее реализация нежелательна».

Телеканал «Россия — РТР» (международная версия государственного телеканала «Россия 1» для стран СНГ) вещает в цифровом формате на всей территории Армении на национальной частоте по межгосударственному соглашению.

Также в Армении вещают российские телеканалы «Культура», «Первый канал».