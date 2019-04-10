Симферополь, 10 апреля, 2019, 20:04 — ИА Регнум. Один человек погиб, ещё восемь получили ранения в результате ДТП с участием рейсового автобуса «Богдан» в районе села Костырино Ленинского района Крыма 10 апреля. По информации ГУ МЧС по Республике Крым, сообщение об аварии поступило в 17:55.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

«Предварительная причина — неисправность тормозной системы автобуса. В результате ДТП имеются пострадавшие», — сообщили в МЧС.

По информации республиканского МВД, рейсовый автобус следовал из Керчи в Заветное, он съехал с трассы в кювет. В общей сложности в автобусе находились девять человек — водитель и восемь пассажиров. Один человек погиб, восемь получили ранения.

Обстоятельства аварии выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 10 апреля, в Ростове-на-Дону столкнулись маршрутное такси и автобус. В результате аварии травмы различной степени тяжести получили 15 человек.