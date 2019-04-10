Вашингтон, 10 апреля, 2019, 18:18 — ИА Регнум. Инженерный корпус сухопутных войск США сообщил 9 апреля об испытании новой передовой беспилотной системы, предназначенной для точного поиска боеприпасов на местности со сложным рельефом, а также местности, чувствительной к использованию стандартных наземных металлоискателей. Об этом пишет военный новостной ресурс Defence Blog.

U.S. Army Американский БПЛА

Беспилотник выполнен в виде вертолета. Поднимаясь в воздух, он держит на весу магнитометр. Задача оператора системы — обеспечить движение БПЛА по параллельным линиям на заданном расстоянии между проходами и по высоте над землей.

В настоящее время инженеры сухопутных войск США для поиска боеприпасов должны использовать наземный металлоискатель EM61, который тянется трактором или перевозится двумя операторами. Стандартная система не очень практична для поиска боеприпасов на труднодоступной местности, водно-болотных угодьях или в биологически чувствительных районах.

Испытания проводились на месте расположения бывшего военного объекта. Это поле, на котором потенциально есть боеприпасы. С помощью данной технологии был обнаружен 105-мм противотанковый боеприпас.

По техническому заданию разрабатываемая система должна иметь возможность находить боеприпасы от калибра 37 мм на глубине до 30 сантиметров. Пока система, по мнению разработчиков, ищет медленно: на обследование площади в один акр ей требуется примерно 8−9 часов. Один акр — это 4047 квадратных метров, около 0,4 гектара.