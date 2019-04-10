Рига, 10 апреля, 2019, 17:26 — ИА Регнум. Белоруссия готова рассмотреть возможность перевозок нефтепродуктов транзитом через Латвию. Об этом заявил глава Белорусского государственного нефтехимического концерна («Белнефтехим») Андрей Рыбаков, сообщило «Sputnik Латвия».

Иван Шилов ИА REGNUM Товарный поезд

Более того, делегация из Белоруссии во главе с министром транспорта Алексеем Авраменко уже посетила Латвию, чтобы изучить возможности портовой и железнодорожной инфраструктуры страны для дальнейшего сотрудничества.

То есть Белоруссия всё активнее готовится к переориентации собственных грузопотоков из Литвы — именно этот маршрут пока выступает основным для Белоруссии.

Ранее генеральный директор национальной железнодорожной компании ЛЖД Эдвин Берзиньш уже отмечал, что латвийский маршрут выигрывает конкуренцию с перевозками через Литву из-за того, что расходы рассчитываются по всему транспортному коридору в целом, а не отдельно за услуги железной дороги.

На протяжении последних лет руководство Белоруссии неоднократно выражало публичное недовольство политикой Литвы и угрожало перевести белорусский транзит из Клайпеды. Основной причиной этого является истеричная позиция Литвы по строительству Белорусской АЭС.

В свою очередь, соседние страны начали пользоваться ситуацией и переигрывать всё в свою пользу — то есть перетянуть транзит на себя и загрузить собственные портовые мощности. В начале 2017 года Латвия сделала первый ход, заявив устами главы МИД, что Латвия не против строительства АЭС в Белоруссии. И ряд таких действий ближе к концу года привел к некоторым итогам в транспортной сфере.

В результате в 2018 году между Латвией и Белоруссией было перевезено 30,2 млн тонн грузов, что оказалось на 30% больше, чем в 2017 году. Из этого объема 7,3 млн тонн приходится на нефтепродукты.

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Россия в этой транзитной игре снова осталась не у дел. Еще в 2017 году президент России Владимир Путин в ходе совещания о развитии транспортной инфраструктуры Северо-Запада России заявил о необходимости перевалки нефтепродуктов через российские порты, а не через порты Прибалтики, в частности речь шла о белорусских нефтепереработчиках.

«На белорусских НПЗ перерабатывается наша нефть, другой там нет и вряд ли появится, — сказал глава государства. — Поэтому это нужно запакетировать — получение нашей нефти от соответствующих вопросов использования нашей инфраструктуры».

Длительные переговоры и 50-процентные скидки со стороны «Российских железных дорог» пока не не привели к существенному изменению грузопотоков.