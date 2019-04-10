Латвия забирает у Литвы белорусский транзит
Рига, 10 апреля, 2019, 17:26 — ИА Регнум. Белоруссия готова рассмотреть возможность перевозок нефтепродуктов транзитом через Латвию. Об этом заявил глава Белорусского государственного нефтехимического концерна («Белнефтехим») Андрей Рыбаков, сообщило «Sputnik Латвия».
Более того, делегация из Белоруссии во главе с министром транспорта Алексеем Авраменко уже посетила Латвию, чтобы изучить возможности портовой и железнодорожной инфраструктуры страны для дальнейшего сотрудничества.
То есть Белоруссия всё активнее готовится к переориентации собственных грузопотоков из Литвы — именно этот маршрут пока выступает основным для Белоруссии.
Ранее генеральный директор национальной железнодорожной компании ЛЖД Эдвин Берзиньш уже отмечал, что латвийский маршрут выигрывает конкуренцию с перевозками через Литву из-за того, что расходы рассчитываются по всему транспортному коридору в целом, а не отдельно за услуги железной дороги.
На протяжении последних лет руководство Белоруссии неоднократно выражало публичное недовольство политикой Литвы и угрожало перевести белорусский транзит из Клайпеды. Основной причиной этого является истеричная позиция Литвы по строительству Белорусской АЭС.
В свою очередь, соседние страны начали пользоваться ситуацией и переигрывать всё в свою пользу — то есть перетянуть транзит на себя и загрузить собственные портовые мощности. В начале 2017 года Латвия сделала первый ход, заявив устами главы МИД, что Латвия не против строительства АЭС в Белоруссии. И ряд таких действий ближе к концу года привел к некоторым итогам в транспортной сфере.
В результате в 2018 году между Латвией и Белоруссией было перевезено 30,2 млн тонн грузов, что оказалось на 30% больше, чем в 2017 году. Из этого объема 7,3 млн тонн приходится на нефтепродукты.
Читайте также: Россия — Белоруссия: подчиниться или подчинить себе?
Россия в этой транзитной игре снова осталась не у дел. Еще в 2017 году президент России Владимир Путин в ходе совещания о развитии транспортной инфраструктуры Северо-Запада России заявил о необходимости перевалки нефтепродуктов через российские порты, а не через порты Прибалтики, в частности речь шла о белорусских нефтепереработчиках.
«На белорусских НПЗ перерабатывается наша нефть, другой там нет и вряд ли появится, — сказал глава государства. — Поэтому это нужно запакетировать — получение нашей нефти от соответствующих вопросов использования нашей инфраструктуры».
Длительные переговоры и 50-процентные скидки со стороны «Российских железных дорог» пока не не привели к существенному изменению грузопотоков.