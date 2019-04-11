Токио, 11 апреля, 2019, 07:47 — ИА Регнум. Очередной дипломатический протест высказал официальный Токио в связи с российскими, вовсе на этот раз не масштабными, военными учениями на Курилах. Почему эта практика японской дипломатии уже давно выглядит, да и является несерьезным действием «по привычке», рассказывает ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Наши острова

Приняв в 2009 году закон, утверждающий японский суверенитет над частью Курил, Япония сама создала себе проблему. Ведь если острова «японские», то присутствие там российских военных или официальных лиц возмутительно, и об этом надо немедленно сообщать всему миру и особенно России. А поскольку российские военные присутствуют там постоянно, японским дипломатам пришлось выработать некий ритуал, определяющий наступление приличного случая выразить свое не отпускающее ни на минуту возмущение.

«Укрепление российского военного присутствия» их беспокоит, видите ли. А утренняя зарядка российского гарнизона, тоже способствующая укреплению, не беспокоит? На таком фоне попытки японской дипломатии улучшить отношения с Россией выглядят парадоксально. Лучше бы японским властям и дипломатам определиться и перестать диктовать России, что ей позволено делать на своей территории.

Читайте статью А из Японии опять протест… Токио не нравятся учения на Курилах и другие публикации Анатолия Кошкина в проекте «Страсти о Курилах».