Москва, 10 апреля, 2019, 16:23 — ИА Регнум. Вопреки обнадеживающей официальной статистике, российские потребители ощущают всё большую потребность экономить на всём. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 апреля рассказал ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов, комментируя новость о том, что число граждан РФ, покупающих товары по промоакциям для экономии на еде, подскочило до рекордных 64%.

Иван Шилов ИА REGNUM Продуктовая корзина в России

«Я думаю, что здесь сказывается эффект, связанный с отсутствием роста реальных доходов населения, — сказал Колганов. — Хотя наша статистика и говорит, что что-то где-то и растёт, но, судя по всему, потребитель этого не ощущает и, наоборот, пытается экономить на издержках при приобретении необходимых товаров. Конечно, здесь может еще иметь место просто приобретение навыка и привычки к использованию разного рода скидок и промоакций, но я не думаю, что это играет какую-то серьёзную роль, потому что наш потребитель с этим знаком уже давно. И если он так активно начинает переориентироваться на товары, на которые устанавливается скидка, это свидетельствует о том, что такую линию поведения ему диктует именно кошелёк».

Кроме того, экономист отметил, что в РФ в структуре экономики сложилась такая ситуация, когда торговая наценка оказывается относительно выше, чем в развитых странах.

«В развитых странах розничная торговля — это одна из самых малорентабельных отраслей, — сказал Хестанов. — Там быстрый оборот капитала, но низкий уровень рентабельности. У нас уровень рентабельности в торговле далеко не самый низкий из тех отраслей, которые есть. Конечно, он не достигает рентабельности сырьевого бизнеса или, скажем, финансового, но он тоже довольно высокий и значительно выше, чем, например, в промышленности».

Напомним, что результаты опроса, проведённого экспертами Sberbank Investment Research, показали: респонденты стали столь активно переходить на более дешёвые товары, что эта тенденция достигла рекордных масштабов.

Как сообщает сайт агентства экономической информации «Прайм», исследование выявило: число респондентов, покупающих товары по промоакциям для экономии на продуктах питания, в первом квартале 2019 года выросло до рекордных 64% (с 59% в первом квартале 2018-го), а доля тех, кто посещает несколько магазинов в поисках более выгодных цен, достигла 46% (по сравнению с 34% в аналогичный период 2018 года). Доля промоакций в розничных сетях, однако, не увеличилась.