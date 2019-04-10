Москва, 10 апреля, 2019, 16:20 — ИА Регнум. Граждане РФ переводят свои вклады из иностранной валюты в рубли, потому что рубль уже длительное время стабилен. Об этом 10 апреля корреспонденту ИА REGNUM рассказал экономист Сергей Хестанов, комментируя новость о том, что с 2017 по 2019 годы процент тех, кто располагает накоплениями в иностранной валюте, сократился на 6%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Первая причина, самая важная по приоритетности, — это стабилизация рубля, — сказал Хестанов. — Когда рубль хоть сколько-нибудь длительное время ведет себя стабильно, как правило, люди переходят из валюты в рубли, потому что в рублях обычно выше процентная ставка. Вторая причина носит психологический характер. Обычно пресловутая «рыночная толпа» всегда совершает действия, которые противоположны будущим движениям рынка. Скорее всего, с учётом контекста (когда даже Минэкономразвития заговорило о девальвации и пересмотрело прогнозы по курсу рубля), минимум процента граждан РФ, которые вкладываются в валюту, будет достигнут перед обвалом рубля. После чего цикл повторится».

Кроме того, экономист не согласился с тем, что на снижение числа вкладов в иностранной валюте могло повлиять падение реальных доходов населения.

«Дело в том, что в структуре вкладов в любые времена большую часть вкладов делают люди, вклады которых радикально выше системы страхования вкладов, — объяснил экономист. — Иными словами, большая часть вкладов в объёмах принадлежит людям, которые имеют очень большие вклады. То есть если брать капитал, то большая часть денег, — это малое число весьма богатых людей, к которым данные о падении реальных располагаемых доходов просто не имеют отношения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным аналитического центра НАФИ, граждане России перестают доверять сбережениям в иностранной валюте. Так, за последние два года — с 2017 года по 2019-й — доля граждан страны, которые хранят средства в валюте, сократилась почти в два раза: с 13% до 7%.