Москва, 10 апреля, 2019, 15:56 — ИА Регнум. Цены на нефть за последние две недели продемонстрировали скоростное ралли. Нефть марки Brent подросла почти на 6%, тем самым обновила многомесячные максимумы. В рамках текущей картины теперь котировкам открыта дорога к отметке $80 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

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«Фундаментом роста по-прежнему остаются договоренности об ограничениях, а также их исполнение в рамках картеля ОПЕК+», — считает эксперт.

Среди вторичных факторов, которые поддерживают цены, можно назвать санкционное давление со стороны США на Иран, Венесуэлу. И третьим, новым фактором, стало обострение военного конфликта в Ливии. В связи с ним есть вероятность перебоя поставок нефти на мировые рынки.

«Сегодня, 10 апреля, будет опубликован отчет от минэнерго США, который покажет насколько выросла добыча в США, а также насколько изменились запасы нефти. Также среди важных событий стоит выделить отчет ОПЕК. Негативные прогнозы краткосрочно могут сбить бычий настрой, который царит сейчас на рынке нефти», — предположил Капустянский.

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