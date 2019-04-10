Санкт-Петербург, 10 апреля, 2019, 15:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в среду, 10 апреля, провёл рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Беглов

«Обсуждались актуальные вопросы развития города», — сообщила пресс-служба Кремля.

Александр Беглов поблагодарил президента за содействие в получении 10,6 млрд рублей из Резервного фонда правительства РФ на социальную инфраструктуру Петербурга.

«Потому что мы попали в сложное положение. У нас жилищная застройка опережает социальную застройку, и вот на эти деньги мы выкупим буквально к первому сентября 24 детских садика, четыре школы, 16 офисов врачей общей практики, включая поликлинику и женскую консультацию, — рассказал Беглов президенту. — Огромное Вам спасибо за это. Думаю, что для города это большой подарок. В долгу не останемся, отработаем».

Владимир Путин дал указание «по-хозяйски всем этим распорядиться», «чтобы это дошло до людей в нужные сроки и, главное, в нужном качестве». Александр Беглов заверил главу государства, что так и будет сделано.

Также врио губернатора доложил президенту, что уборочная техника в Петербурге имеет износ 80%, и городу перед новым зимним сезоном необходимо закупить еще 470 единиц многофункциональной и межсезонной уборочной техники с навесным оборудованием.

«Мы тоже взяли кредит, это порядка трёх миллиардов рублей, для того чтобы купить эту технику именно сейчас», — сообщил Беглов. Кроме того, два миллиарда рублей Смольный просит на покупку трамвайных вагонов, прежде всего, для юго-запада Петербурга, где много новостроек.

«И 2,8 миллиарда рублей — это на безопасность, видеонаблюдение для только что открытых социальных объектов — поликлиники, школы, детские сады. Мы договорились, что нам компенсируют процентную ставку, — сказал Александр Беглов. — Это нам даст порядка 800 миллионов рублей, которые мы тоже потратим на социальную инфраструктуру».

«Хорошо. Договорённость такая есть с Минфином?» — поинтересовался Владимир Путин.

«Договорённость есть, мы проговорили, поэтому спасибо большое. Для нас это очень, особенно в 2019 году, большая поддержка», — ответил Беглов.

Напомним, 9−10 апреля Владимир Путин в Петербурге принимал участие в Международном арктическом форуме, а также провел ряд двусторонних встреч с зарубежными лидерами, приехавшими на форум.

Добавим, что Александр Беглов занимает должность врио губернатора Петербурга с 3 октября 2018 года. В сентябре 2019 года пройдут выборы губернатора Санкт-Петербурга.