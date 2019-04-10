Москва, 10 апреля, 2019, 16:15 — ИА Регнум. Написать понятную не только ученым, но и властям Программу фундаментальных исследований призвал отделения РАН ее глава Александр Сергеев на очередном заседании Президиума Российской академии наук 10 апреля 2019 года.

Генеральный директор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и президент РАН Александр Сергеев во время подписания соглашение между Российской академией наук и Госкорпорацией «Ростех» на заседании Президиума РАН 10 апреля 2019 года

«Давайте мы напишем нормальную программу, потому что очень легко попасть под огонь критики с этой программой, — призвал Сергеев, — тем более, что, например, идет раздел, и сразу на языке очень специфическом, профессиональном. Но если мы говорим о глобальной программе на 10−15 лет, наверное, перед каждым разделом должно быть какое-то введение, которое в целом дает картину, хотя бы на две страницы: как мы вообще это видим, что будет в данном направлении, как будет развиваться фундаментальная наука. А здесь всё так узко представлено, как будто те, кто писали эти пункты, для себя написали, а потом их сложили все, и получилась программа».

Академик Сергеев считает, что излагать задачи фундаментальной науки в Программе следует проще, понятным для властей страны языком. А общая информация перед каждым разделом позволит лучше уяснить суть дальнейшего изложения по пунктам. Глава РАН указал даже на простые небрежности в тексте, скажем, на буквальное повторение одних и тех же формулировок на различных страницах, а также «разноразмерность» пунктов.

«Создание технологий и устройств для обработки и хранения информации» — это вообще про всё. И одновременно с этим — «развитие методов синтеза вихревых световых пучков с нулевым угловым моментом». Коллеги, это наше с вами творчество. Давайте не будем на комиссию это переводить, это отделения должны выверить. В некоторых отделениях написано очень аккуратно, одноразмерные пункты, а в некоторых я вижу, что отделение не смотрело, не проработало этот документ», — обратился к коллегам глава РАН.

Гораздо конкретнее и четче выглядят соображения ученых о необходимом финансировании фундаментальных научных исследований. Оно, считают в РАН, должно определяться задачей, поставленной Владимиром Путиным, о выходе России в пятерку стран-лидеров научно-технологического развития. Нынешние 0,15% ВВП — не та цифра, которая позволит эту задачу решить. Финансирование должно быть существенно увеличено, до 0,4% ВВП. В абсолютных значениях речь идет о 546 млрд рублей вместо заложенных в бюджет 150 млрд на фундаментальную науку. Однако, как стало ясно из обсуждения на Президиуме, по бюджетному финансированию Россия не слишком отстает от ведущих стран, в том числе и США. А вот общая сумма складывается из «бюджета» и вложений частных инвесторов, в основном бизнеса. На это тоже стоит сделать ставку российской науке.

Ну и, конечно, деньги надо тратить рационально — туда, куда действительно необходимо.

«Мне кажется, что в том, что сейчас тратится, есть достаточно много неэффективных трат, — отметил Александр Сергеев. — Если мы путем нашего научно-методического руководства — а нам даны сейчас такие права — увидим, что это так, мы можем предлагать свои решения. Если мы увидим, что тратят, а реально ничего нет, мы скажем, давайте эти деньги переместим в реальные фундаментальные исследования».

Конечно, уверены в РАН, было бы отлично, если бы подняли финансирование науки до 0,4% ВВП, но есть и ресурсы внутреннего перераспределения, которые ученые «могут показывать, говорить, что без научно-технического задела, фундаментального, всё остальное скиснет».