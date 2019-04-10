Президент РАН: «Надо писать понятные программы»
Москва, 10 апреля, 2019, 16:15 — ИА Регнум. Написать понятную не только ученым, но и властям Программу фундаментальных исследований призвал отделения РАН ее глава Александр Сергеев на очередном заседании Президиума Российской академии наук 10 апреля 2019 года.
«Давайте мы напишем нормальную программу, потому что очень легко попасть под огонь критики с этой программой, — призвал Сергеев, — тем более, что, например, идет раздел, и сразу на языке очень специфическом, профессиональном. Но если мы говорим о глобальной программе на 10−15 лет, наверное, перед каждым разделом должно быть какое-то введение, которое в целом дает картину, хотя бы на две страницы: как мы вообще это видим, что будет в данном направлении, как будет развиваться фундаментальная наука. А здесь всё так узко представлено, как будто те, кто писали эти пункты, для себя написали, а потом их сложили все, и получилась программа».
Академик Сергеев считает, что излагать задачи фундаментальной науки в Программе следует проще, понятным для властей страны языком. А общая информация перед каждым разделом позволит лучше уяснить суть дальнейшего изложения по пунктам. Глава РАН указал даже на простые небрежности в тексте, скажем, на буквальное повторение одних и тех же формулировок на различных страницах, а также «разноразмерность» пунктов.
«Создание технологий и устройств для обработки и хранения информации» — это вообще про всё. И одновременно с этим — «развитие методов синтеза вихревых световых пучков с нулевым угловым моментом». Коллеги, это наше с вами творчество. Давайте не будем на комиссию это переводить, это отделения должны выверить. В некоторых отделениях написано очень аккуратно, одноразмерные пункты, а в некоторых я вижу, что отделение не смотрело, не проработало этот документ», — обратился к коллегам глава РАН.
Гораздо конкретнее и четче выглядят соображения ученых о необходимом финансировании фундаментальных научных исследований. Оно, считают в РАН, должно определяться задачей, поставленной Владимиром Путиным, о выходе России в пятерку стран-лидеров научно-технологического развития. Нынешние 0,15% ВВП — не та цифра, которая позволит эту задачу решить. Финансирование должно быть существенно увеличено, до 0,4% ВВП. В абсолютных значениях речь идет о 546 млрд рублей вместо заложенных в бюджет 150 млрд на фундаментальную науку. Однако, как стало ясно из обсуждения на Президиуме, по бюджетному финансированию Россия не слишком отстает от ведущих стран, в том числе и США. А вот общая сумма складывается из «бюджета» и вложений частных инвесторов, в основном бизнеса. На это тоже стоит сделать ставку российской науке.
Ну и, конечно, деньги надо тратить рационально — туда, куда действительно необходимо.
«Мне кажется, что в том, что сейчас тратится, есть достаточно много неэффективных трат, — отметил Александр Сергеев. — Если мы путем нашего научно-методического руководства — а нам даны сейчас такие права — увидим, что это так, мы можем предлагать свои решения. Если мы увидим, что тратят, а реально ничего нет, мы скажем, давайте эти деньги переместим в реальные фундаментальные исследования».
Конечно, уверены в РАН, было бы отлично, если бы подняли финансирование науки до 0,4% ВВП, но есть и ресурсы внутреннего перераспределения, которые ученые «могут показывать, говорить, что без научно-технического задела, фундаментального, всё остальное скиснет».