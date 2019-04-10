Москва, 10 апреля, 2019, 15:01 — ИА Регнум. Чем больше доходов Россия получает от внешней торговли, тем выше оказываются её показатели оттока капитала. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 апреля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов, комментируя данные Банка России о том, что чистый вывоз капитала из России частным сектором за январь-март 2019 года составил 25,2 млрд долларов, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Виктор Дени. Капитал. 1920 (фрагмент)

«Отток капитала напрямую коррелирует с показателем положительного счёта текущих операций, — сказал Комолов. — Иными словами, чем больше Россия заработает от внешней торговли, тем больше отток капитала. Сам факт того, что сейчас капитал стал уходить в большей степени, не значит, что в российской экономике произошло что-то особенное. Уходят, условно говоря, «лишние» деньги, оставшиеся от внешней торговли, и они уходят за рубеж в виде инвестиций в разного рода зарубежные активы».

При этом экономист отметил, что тем же самым занимается и правительство РФ.

«Раньше Центральный банк активно осуществлял интервенции, выкупая доллары на валютном рынке и выводя их за рубеж в виде вложений в иностранные активы, — сказал Комолов. — Сейчас эту функцию приняло на себя министерство финансов в виде бюджетного правила. То есть, по сути дела, чем больше Россия зарабатывает на внешней торговле, тем больше денег уходит за границу».

Кроме того, Комолов уточнил, что вместе с оттоком капитала возрос отток прямых инвестиций.

«Это мне представляется более важной вещью, — заметил экономист. — Пару дней назад прошла информация, что начали активно уходить прямые инвестиции. То есть не доходы от внешней торговли, а те самые иностранные инвестиции, за которые так борется наше правительство, выставляя иностранного инвестора в качестве такого благодетеля и спасителя нашей экономики. Теперь получается, что инвесторы очень сильно не уверены в том, что наша экономика будет расти».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Банка России, чистый вывоз капитала из РФ частным сектором за январь-март 2019 года составил 25,2 млрд, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого — 2018-го — года. По предварительной оценке регулятора, положительное сальдо счёта текущих операций платёжного баланса России за I квартал 2019 года выросло до 32,8 млрд долларов, что на 2,8 млрд долларов больше, чем в I квартале 2018 года.