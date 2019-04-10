Санкт-Петербург, 10 апреля, 2019, 13:58 — ИА Регнум. Законодательное собрание Санкт-Петербурга поддержало введение нового городского праздника — Дня отца — который предлагается отмечать в третье воскресенье июня, передает 10 апреля корреспондент ИА REGNUM. Это решение предварила бурная дискуссия в Мариинском дворце с взаимными обвинениями.

Дарья Драй ИА REGNUM Мужчина в шляпе на Витебском вокзале

Один из авторов законопроекта, единоросс Константин Чебыкин, объяснил, что праздник необходим ради равноправия полов. Он указал, что в России отмечают 8 марта, когда поздравляют всех женщин, День матери, а также 23 февраля, когда поздравляют как мужчин, так и женщин — всех защитников Отечества. В результате, мужчины оказываются дискриминированы с точки зрения чествования.

«У нас равноправие, и должен быть праздник «День отца». У нас многие, даже все отцы также пользуются любовью у детей. Я считаю, что этот праздник просто необходим», — заявил единоросс. К тому же, по его мнению, как и в День матери, в День отца муниципалитеты могли бы устраивать за счет казны различные мероприятия.

Однако особой поддержки у других фракций Заксобрания Чебыкин не встретил. Руководитель фракции «Партии роста» Оксана Дмитриева напомнила, что высокая смертность мужчин в России объясняется большей склонностью к алкоголизму, по сравнению с женщинами, традиций празднования Дня отца нет, поэтому учреждение нового праздника может привести к «грандиозной пьянке», так как отцы будут отмечать этот день так, как им хотелось бы.

«Отец — это не пьяница!» — воспротивился Чебыкин, заявив, что сам он против пьянства и за здоровый образ жизни.

«Яблочник» Борис Вишневский заявил с трибуны, что хотел бы присоединиться к веселому настроению, но не понимает, почему у Заксобрания Петербурга так странно расставлены приоритеты в работе. Например, указал депутат, сейчас в городе любого одиночного пикетчика с плакатом могут забрать в отдел полиции, а горожане часто безуспешно пытаются отстоять свои парки от уплотнительной застройки.

«Чем мы занимаемся? Любить своих детей, матерей и отцов надо и без праздников. Есть уже День матери, хотим ввести День отца, дальше будет День бабушки, дедушки, племянников, дядей, тетей. У меня вопрос — зачем? Вопрос не в дате, когда отмечать, и не в том, какие праздничные мероприятия устраивать. Вопрос в приоритетах нашей работы», — недоумевал Вишневский.

Врач-онколог, «справоросс» Александр Егоров сообщил, что дата — третье воскресенье июня — совпадет с Днем медицинского работника, и петербургские врачи недовольны такой перспективой.

«Медицинское сообщество Петербурга, пользующееся большим уважением в обществе, воспринимает, мягко говоря, с непониманием выбор этой даты, если не сказать, что даже с оскорблением», — сообщил Егоров.

Его однопартиец Алексей Ковалев поинтересовался, знает ли Константин Чебыкин, откуда изначально появился праздник, когда эта дата впервые отмечалась и в какой церкви. Чебыкин не смог ответить на эти вопросы, что привело Ковалева в негодование.

«Невежество, проявленное даже по самому малозначительному вопросу со стороны депутатов Заксобрания, позорит нашу институцию», — объявил «эсер». Он сообщил присутствующим, что впервые День отца отметили в пресвитерианской церкви «Нокс» в США в начале ХХ века. Одна из прихожанок хотела учредить праздник 5 июня, в день рождения ее отца, но у пастора не было времени на мероприятия в этот день, так что праздник перенесли на третье воскресенье июня.

«А официально этот праздник в США впервые ввел президент Никсон. Линдон Джонсон впервые выпустил прокламацию. Так что спасибо, товарищи — любители Никсона», — объявил Ковалев.

Однако спикер ЗакСа Вячеслав Макаров призвал «эсера» не слишком зацикливаться на американской истории, так как День отца в разное время отмечают около 50 государств. В результате, парламент Петербурга большинством голосов поддержал законопроект.