Москва, 10 апреля, 2019, 12:46 — ИА Регнум. Цены на нефть выросли 10 апреля на фоне сокращения поставок со стороны группы производителей ОПЕК и санкций против экспортеров нефти Ирана и Венесуэлы, но под давлением ожиданий, что экономический спад может вскоре повлиять на потребление топлива, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

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«Базовый сценарий роста нефтяных котировок по-прежнему сохранятся из-за санкций США в отношении экспортеров нефти Ирана и Венесуэлы, а также из-за сокращения поставок со стороны ОПЕК и некоторых несвязанных производителей, включая Россию», — отметил эксперт.

На данный момент глобальный нефтяной рынок возвращается к своему равновесию, и чтобы достичь полного равновесия как для стран экспортеров, так и импортеров цены на нефть марки Brent подтолкнутся к $79 за баррель. И это несмотря на то, что запасы сырой нефти в США продолжатся оставаться на высоком уровне.

«В ближайшей перспективе стоит ожидать продолжения роста цен на нефть до $72,50 за баррель для марки Brent, а для сланцевой нефти марки WTI цены поднимутся до $65», — полагает Гасанов.

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