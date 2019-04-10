В Южной Корее начнут поощрять пожилых водителей, отказавшихся от прав
Тэджон, Южная Корея, 10 апреля, 2019, 12:48 — ИА Регнум. В южнокорейском городе Тэджон водителям от 65 лет оплатят транспортные расходы при отказе от водительских прав. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на городской совет Тэджона.
Так, с сентября 2019 года водители в возрасте от 65 лет и старше добровольно отказавшиеся от водительских прав получат 100 тыс. вон (~$87,66) на транспортные расходы.
Известно, что в 2017 году 71 115 человек старше 65 лет имели водительские права. Однако за последние годы количество дорожно-транспортных происшествий, случившихся по вине пожилых водителей, увеличилось с 545 аварий в 2015 году, до 688 аварий в 2016 году и до 817 аварий в 2017 году.
«С каждым годом увеличивается количество аварий при участие пожилых людей. В частности, большинство аварий происходит из-за когнитивных нарушений. Этой поправкой мы намерены сократить количество несчастных случаев и обезопасить наших граждан», — сообщил депутат Совместной демократической партии Юн Чжон Мён.
Представители городского совета предполагают, что в 2019 году около 500 пожилых людей добровольно откажутся от водительских прав, к 2020 году — 1000 человек, к 2021 году — 2000 человек, к 2022 году — 3000 человек.