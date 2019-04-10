Тэджон, Южная Корея, 10 апреля, 2019, 12:48 — ИА Регнум. В южнокорейском городе Тэджон водителям от 65 лет оплатят транспортные расходы при отказе от водительских прав. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на городской совет Тэджона.

Subway06 Общественный транспорт. Сеул

Так, с сентября 2019 года водители в возрасте от 65 лет и старше добровольно отказавшиеся от водительских прав получат 100 тыс. вон (~$87,66) на транспортные расходы.

Известно, что в 2017 году 71 115 человек старше 65 лет имели водительские права. Однако за последние годы количество дорожно-транспортных происшествий, случившихся по вине пожилых водителей, увеличилось с 545 аварий в 2015 году, до 688 аварий в 2016 году и до 817 аварий в 2017 году.

«С каждым годом увеличивается количество аварий при участие пожилых людей. В частности, большинство аварий происходит из-за когнитивных нарушений. Этой поправкой мы намерены сократить количество несчастных случаев и обезопасить наших граждан», — сообщил депутат Совместной демократической партии Юн Чжон Мён.

Представители городского совета предполагают, что в 2019 году около 500 пожилых людей добровольно откажутся от водительских прав, к 2020 году — 1000 человек, к 2021 году — 2000 человек, к 2022 году — 3000 человек.