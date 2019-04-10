Москва, 10 апреля, 2019, 12:21 — ИА Регнум. В Москве в 2019 году запланировано комплексное благоустройство района Капотня, сообщил 10 апреля мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сергей Собянин

«Самым крупным объектом в плане работ на 2019 год станет комплексное благоустройство района Капотня», — написал мэр.

Капотня — район на юго-востоке столицы, расположенный рядом с МКАД. В нём проживают 32 тысячи жителей. Неподалёку от жилой застройки расположены ТЭЦ и нефтеперерабатывающий завод.

«Неприятный запах и угольная пыль были постоянным спутником жизни нескольких поколений жителей Капотни. Берег Москвы-реки в Капотне местами заболочен, захламлен валежником и ветровалом. Сложно назвать его приятным местом для прогулок», — рассказал Собянин.

По словам мэра, на береге Москвы-реки появится парк с детскими площадками и возможностями для спорта. А также велодорожки, спуски к воде и места для пикника. «Изюминкой» парка могут стать заболоченные территории, которые собираются очистить и засадить водолюбивыми растениями.

Кроме того, работы запланированы и в жилой зоне района. На реализацию проекта власти Москвы отводят два года.

В дальнейшем Капотню ожидает реновация пятиэтажек и реконструкция НПЗ, благодаря чему завод должен уменьшить выбросы.