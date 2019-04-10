Анкара, 10 апреля, 2019, 11:39 — ИА Регнум. Если Соединенные Штаты откажут Турции в поставках систем ПВО Patriot, Анкара может заключить с Москвой еще одну сделку по поставкам зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.

Mil.ru Зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф»

«Если США не захотят продать нам Patriot, то мы можем приобрести второй комплекс С-400, можем также закупить и другие системы ПВО», — заявил Чавушоглу в эфире телеканала NTV.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поставки Россией зенитно-ракетных систем С-400 Анкаре могут произойти до июля 2019 года.

Отметим, что контракт по закупке Анкарой российских ЗРС С-400 стал причиной острого кризиса в отношениях Турции и США. Вашингтон в резкой форме требует отказаться от этого соглашения в пользу закупок вооружений американского производства.

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