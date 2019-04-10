Екатеринбург, 10 апреля, 2019, 11:22 — ИА Регнум. В Екатеринбурге утром 10 апреля произошёл взрыв в одной из квартир 17-этажного дома №46 на улице Мехренцева. После этого начался пожар. Из окон квартиры на 15-м этаже повалил дым.

Дарья Драй ИА REGNUM МЧС России

На место оперативно прибыли пожарные. Из подъезда были эвакуированы 20 человек, в том числе дети. Параллельно началась борьба с огнём. В течение 20 минут пожар был ликвидирован.

Известно, что пострадали два человека, находившиеся в квартире: муж и жена. Они были госпитализированы в ожоговый центр. Проверку по факту ЧП начали полиция, прокуратура и другие соответствующие органы. По информации прокуратуры Свердловской области, многоэтажка не газифицирована, в квартирах стоят электрические плиты. Сейчас рассматривается несколько версий: от взрыва бытового прибора до отделочных работ, которые якобы проводились с нарушением норм безопасности.

Тем временем в СМИ уже появились фотографии, якобы из той самой квартиры. На одной из них виден предмет, похожий на баллон. Кроме того, как пишет портал Е1.ru, в квартире нашли самогонный аппарат. Его якобы изъяли и увезли сотрудники четвертого отдела СКР. Официальных комментариев от ведомства пока не поступало.