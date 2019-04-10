Санкт-Петербург, 10 апреля, 2019, 11:07 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга направили в Государственную думу федеральную инициативу о реновации жилья, передает корреспондент ИА REGNUM. Документ был окончательно поддержан на пленарном заседании в среду, 10 апреля.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Петербургские парламентарии полагают, что в регионах программы следует позволить осуществлять за счет как местных бюджетов, так и за счет других источников — инвесторов или государственно-частных партнерств.

Напомним, до нынешнего дня реновация во всех субъектах Федерации, кроме Москвы, осуществлялась исключительно за счет инвестора. В Петербурге такая программа с треском провалилась: оказалось невозможным предоставить стартовое пятно для переселения граждан из квартала, кроме того, многие проекты столкнулись с проблемой «последнего жильца».

Кроме того, документ предлагает конкретный механизм обеспечения жилищных прав граждан: нанимателям предоставляются равнозначные жилые помещения, которые должны соответствовать стандартам и требованиям, установленным законодательством.

Согласно проекту, новое жилье должно располагаться в том же внутригородском районе, а для городов федерального значения — в том же муниципальном образовании, что и прежнее, к тому же реновация может осуществляться в отношении не только отдельного многоквартирного дома, но и «элемента планировочной структуры» — квартала, района и микрорайона. Под реновацию могут попасть ветхие, аварийные дома, дома первых массовых серий, дома, в отношении которых принято решение о развитии застроенных территорий.

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Добавим, в Госдуму уже был внесен законопроект от «эсеров» Сергея Миронова и Галины Хованской, который позволяет регионам запускать собственные программы реновации жилищного фонда. Однако петербургские депутаты считают его «клоном» законодательных положений о реновации Москвы, что совершенно не подходит никакому другому субъекту Федерации, так как предполагает расходы исключительно из бюджета региона.

По подсчетом одного из авторов петербургского проекта Оксаны Дмитриевой, каждый квартал в Петербурге требует финансирования от 20 до 70 млрд рублей, но в Северной столице вся инвестпрограмма составляет 80 млрд рублей, поэтому городу просто не хватит денег.