Москва, 10 апреля, 2019, 10:29 — ИА Регнум. Сегодня, 10 апреля, в Москве ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Гидрометцентра, в столице пройдёт дождь. Его в регион принёс холодный атмосферный фронт.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дождь

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Температура воздуха в дневные часы не превысит +11 °С…+13 °С, по области столбики термометров покажут +8 °С…+13 °С. При этом отрицательные температуры в ночные часы ожидаются только ближе к выходным.

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Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5−10 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится и в середине дня составит 745 мм ртутного столба.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля в Москве был зафиксирован самый тёплый денно с начала 2019 года. В 13:00 на станции ВДНХ температура воздуха достигала +15,3 градуса. этого самая высокая температура воздуха на ВДНХ была 31 марта и составляла +14,7 градуса.