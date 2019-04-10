Вьентьян, 10 апреля, 2019, 10:23 — ИА Регнум. Китай поможет 30 деревням провинции Луангпхабанг на севере Лаоса и провинции Вьентьян в центральной части страны улучшить ситуацию с инфраструктурой, сообщает 10 апреля агентство Синьхуа.

Луангпрабанг. Северный Лаос

Соответствующий протокол совещания по проверке технико-экономического обоснования на месте проекта по снижению уровня нищеты в избранных деревнях при поддержке Китая, был подписан в столице Лаоса городе Вьентьяне 9 апреля.

Свои подписи поставили советник по вопросам экономики и торговли при посольстве Китая в Лаосе Ван Цихуэй и главой кабинета Лаосско-Китайской комиссии сотрудничества Саясана Ситифоне.

В рамках проекта планируется, что Китай поможет 30 деревням двух указанных провинция Лаоса улучшить их инфраструктурную связанность, получить доступ к современным средствам связи, телекоммуникаций, включая интернет и телевидение. Кроме того, планируется провести туда электроэнергию и водопровод, а также, создать медицинские пункты.