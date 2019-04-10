Санкт-Петербург, 10 апреля, 2019, 09:56 — ИА Регнум. Пассажирка Петербургского метрополитена, ехавшая в поезде по второй (синей) линии, засняла на камеру мобильного телефона неадекватное поведение сразу двоих мужчин, оказавшихся в одном с ней вагоне. Но если один странный человек вёл себя тихо, то второй мужчина оказался буйным и разбил стекло двери вагона.

Дарья Драй ИА REGNUM Метро

«Адский поезд»; «Весеннее обострение»; «Какой-то съезд психов», — отозвались комментаторы в соцсети.

Пользователь под ником «Юля Антонова» выложил в одной из городских групп «ВКонтакте» видеозапись, сделанную, по его словам, знакомой девушки.

На записи видно, что в вагоне поезда, двигающегося от «Московской» к «Парку Победы», один из сидящих напротив «оператора» пассажиров ест шоколадку, а затем совершает телодвижения, нехарактерные для здорового человека.

При подъезде к станции «Парк Победы» в кадр попадает другой молодой человек, высокого роста и спортивного вида. Он пытается выбить ногой еще не открывшиеся двери вагона, а затем кулаком полностью вышибает одно из стёкол двери, после чего выбегает из вагона на платформу станции.

Снимавшая безобразную сцену пассажирка сообщила о происшествии машинисту поезда по громкой связи. Тем не менее состав отправился дальше.

Пользователи сети шокированы увиденным и сравнивают кадры с сюжетами артхаусного кино.

«Вот всё же умеют у нас фильмы снимать, из завязки нипочём не догадаешься, в какую сторону действие свернёт»;

«Вот не ждёшь ничего неординарного… и вдруг такой шедевр!!! Я в восторге»;

«Тот момент, когда смотришь фильм с очевидным сюжетом и начинаешь уже скучать, но появляется неожиданный герой, который спасает всю картину».

Одновременно пользователи предположили, что оба «героя» ролика находились под воздействием психоактивных веществ.