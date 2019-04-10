Москва, 10 апреля, 2019, 09:48 — ИА Регнум. Ралли нефтяных котировок последних дней доводило цену барреля Brent до нового годового рекорда $71,30. И на такой высоте рынок уже искал повод для того, чтобы остановить слишком высокие цены. Поводом стало выступление Владимира Путина на Арктическом форуме в Санкт-Петербурге 9 апреля. Он сказал, что Россию устраивают текущие цены, она взвешенно подходит к вопросу продления соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи после июня и не заинтересована в чрезмерном удорожании нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель группы аналитиков ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Дополнительное снижение поставок из Ирана, Венесуэлы, Ливии, которое во многом привело к взлёту цен в последние месяцы, может измениться в противоположную сторону увеличения предложения. Кроме того, данные о запасах нефти в США от института API показали их увеличение на 4,1 млн баррелей за неделю, что превысило прошлое значение в 2,96 млн баррелей», — пояснил эксперт.

В результате цена приостановила рост, опустившись ниже $71. Но значимого уменьшения не происходит, потому что рынок ждёт 10 апреля множество важных событий. Прежде всего, это ежемесячный отчёт ОПЕК с анализом ситуации и прогнозами по дальнейшей конъюнктуре. Кроме того, по официальным данным о запасах в США от минэнерго, повышение прогнозируется лишь на 2,3 млн баррелей.

«Важными для рынка могут оказаться сведения об инфляции в США и публикация протоколов заседания ФРС. Это способно повлиять на будущие процентные ставки в США и мире и соответственно, на экономический рост и потребности в сырье.

Учитывая противоречивость и непредсказуемость сочетания данных факторов, сложно предполагать направление изменения цен нефти на 10 апреля. На сегодня сдерживающим уровнем сверху выступает $72 по Brent, снизу — $69,20», — отметил Гойхман.

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