Нью-Йорк, США, 10 апреля, 2019, 09:50 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Нью-Йорке из-за распространения кори. В районе Бруклин проведут вакцинацию населения, заявил мэр города Билл де Блазио на пресс-конференции, которую транслировал телеканал ABC.

Эпидемия

Де Блазио подчеркнул, что в городе сложилась крайне тяжелая обстановка по кори. Очаг эпидемии находится в Уильямсбурге, болезнь продолжает распространяться. Зарегистрировано около 300 случаев, большая часть их них — в Бруклине.

В 2017 году в Нью-Йорке было лишь два случая кори, напомнил он и объявил режим чрезвычайной ситуации вступившим в силу. Не имеющим прививки предписана вакцинация, за отказ грозит штраф до $1 тыс. В первую очередь процедуру должны пройти дети и подростки.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года рекорд по темпам заболеваемости корью установила Украина, где, по официальным данным, заболели 35 тыс. человек. В январе и феврале 2019 года зарегистрировано уже 24 тыс. заболевших. Сопоставимые масштабы заражения наблюдаются в Бразилии и на Филиппинах.