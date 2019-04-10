Душанбе, 10 апреля, 2019, 09:31 — ИА Регнум. В Таджикистане проводится операция «Нелегал», направленная на противодействие нелегальной миграции, сообщает 10 апреля издание «Авеста».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Отмечается, что мероприятие проходит в рамках региональной операции Организации Договора коллективной безопасности «Нелегал-2019». В республике операция продлится с 9 по 12 апреля.

На первом этапе оперативные мероприятия пройдут в Душанбе, Согдийской, Хатлонской областях, а также в Горно-Бадахшанской автономной области.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля президент Таджикистана Эмомали Рахмон планирует посетить Россию с официальным визитом. В рамках визита планируется подписание соглашения об организованном наборе мигрантов для работы на российских предприятиях.

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