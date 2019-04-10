Москва, 10 апреля, 2019, 09:05 — ИА Регнум. «Авиационная холдинговая компания «Сухой» не будет выплачивать Сбербанку 13,5 млрд рублей. Эти деньги компания должна была выплатить кредитной организации по ранее заключённым сделкам поставочного валютного опциона. Однако сделки были признаны недействительными.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

Как следует из материалов картотеки арбитражных дел, такое решение принял Арбитражный суд города Москвы, удовлетворив иск московской прокуратуры.

«Иск удовлетворить полностью», — говорится в принятом решении суда.

Напомним, с иском к Сбербанку и «Авиационной холдинговой компании «Сухой» московская прокуратура в интересах Росимущества обратилась в Арбитражный суд столицы осенью 2018 года. Надзорное ведомство потребовало аннулировать сделки поставочного валютного опциона, которые АХК «Сухой» заключала в 2013—2014 годах.

По их условиям, компания получает премию по опциону за обязательство продать кредитной организации доллары по курсу, который действовал на дату получения рублёвого займа. Опцион исполняется, когда курс берёт планку в 37−40 рублей. Доллар взял её осенью 2014 года. Сумма займов в рублях, которые относились к опционам, на конец декабря 2013 года достигла 13,47 млрд рублей.

Согласно материалам дела, Сбербанк должен был списать со счета «Сухого» 13,47 млрд рублей до 2018 года. На дату подачи искового заявления им было получено больше 840 млн рублей. Однако в октябре 2018 года арбитраж с подачи органов прокуратуры запретил дальнейшее списание денег.