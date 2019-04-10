Москва, 10 апреля, 2019, 09:21 — ИА Регнум. В России начался прием заказов на новый дизельный седан Audi A8 45 TDI. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу компании.

Jiří Sedláček Автомобиль Audi A8 D5

В продаже новинка появится в июне 2019 года. Автолюбителям представят два варианта авто с дизельным мотором 3.0 TDI — со стандартной и удлиненной колесной базой. Седан с удлиненной базой будет дороже стандартного на 815 тыс. рублей.

Максимальная мощность двигателя новинки — 249 л. с., а крутящий момент достигает 600 Нм. Мотор работает с 8-позиционной коробкой передач tiptronic второго поколения. Автомобиль способен за 6,5 секунды разогнаться до 100 км/ч. Расход топлива в смешанном цикле — 6,6 литра на 100 км. Привод авто 4×4.

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