Нью-Йорк, США, 10 апреля, 2019, 08:26 — ИА Регнум. В четвертом сезоне сериала «Корона» Netflix роль пронцессы Дианы исполнит актриса Эмма Коррин. Об этом 9 апреля сообщил портал Entertainment Weekly.

Принцесса Уэльская и Джон Траволта танцуют в Белом доме, ноябрь 1985

https://twitter.com/SceneNNerd/status/1115702217904934912

Коррин пока что мало известна зрителям, сейчас она снимается в будущей картине «Проступок» (Misbehavior) и сериале «Пенниуорт» телесети Epix. Актриса отметила, что она до сих пор находится под впечатлением от того, что присоединится к актерскому составу «Короны».

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Ранее СМИ сообщили, что съемки продолжения «Короны» начнутся в конце 2019 года. Принцесса Диана вышла замуж за Чарльза, принца Уэльского в июле 1981 года. Она погибла в автокатастрофе, которая произошла в Париже в августе 1997 года.