Астана, 10 апреля, 2019, 07:58 — ИА Регнум. Доходы транспортных компаний Казахстана по итогам января-февраля 2019 года составили 460,3 млрд тенге ($1,2 млрд), что на 14,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 10 апреля сообщает аналитический портал Ranking со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

Строев Владимир Фролович. Автобус

За отчетный период все транспортные предприятия перевезли 570,7 млн тонн, что на 2,9% больше, чем в январе-феврале 2018 года. Объем пассажирских перевозок вырос на 1,5%, до 3,7 млрд человек.

Доходы от транспортировки по трубам составили 230,7 млрд тенге ($608 млн). Доходы предприятий городского, автомобильного и электротранспорта составили 39,6 млрд тенге, в том числе 22,9 млрд тенге ($60,4 млн) — от перевозки грузов и 16,7 млрд тенге ($44 млн) — от перевозки пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-февраля 2019 года объем перевозки железнодорожным транспортом в Казахстане составил 62,1 млн тонн, что на 1,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года.